Фанаты недовольны внешним видом Могилевской

Наталья Могилевская спросила у подписчиков в «Instagram» совет по поводу нового образа, но в ответ получила критику из-за чрезмерной худобы. Комментаторы, к тому же, отметили, что такие преображения плохо сказываются на лице Могилевской.

Стоит отметить, что Наталья за свои годы «попробовала жизнь на вкус». Украинская знаменитость сделала карьеру певицы, актрисы, ведущей, продюсера.

В 2004 Наталья была удостоена звания Народной артистки Украины. Помимо этого девушка имеет огромное количество наград за своё творчество. Во многом она обязана родителям, которые поддерживали её во всех начинаниях. В юном возрасте Наталья потеряла отца. Обстоятельства его гибели до сих пор остаются закрытой темой для СМИ.

Карьера Могилевской (тогда ещё Наталья носила фамилию Могила) началась в 90-х. Молодая певица пела в театрах родного Киева.

За её спиной два неудачных брак, но недавно Наталья поделилась с журналистами новостью, что снова влюблена, однако имя счастливца не сообщила.

Разносторонне развитая знаменитость решила попробовать себя и в танцах. В 2017 году Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко стали победителями телепроекта «Танцы со звёздами».