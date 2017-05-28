Кристина Орбакайте стала жертвой насилия

Звезда российской поп сцены дала чистосердечное интервью в эфире Первого канала о подробностях своей личной жизни.

На днях известная российская певица появилась в эфире программы «Честное слово», где откровенно рассказала о насилии по отношению к себе. Женщина не постеснялась рассказать, что в ее жизни был тяжелый период, в течение которого она была жертвой насилия.

«Я знаю, что такое агрессия. Желаю вам ее не испытывать. Желаю и вам быть более толерантными», – заявила Орбакайте. Тем не менее певица оставила в тайне имя своего мучителя из соображений безопасности. Существуют мнения, что это бывший супруг Кристины Орбакайте. Слухи о вспыльчивом характере Руслана Байсарова нередко оказывались на страницах газет.

Напомним, что Орбакайте и Байсаров поженились в 1997, а через год у них уже родился сын Дени. Совсем недавно этот мальчик стал звездой скандальных новостей: Алла Пугачева пришла на программу Первого канала, чтобы рассказать всей стране в подробностях о том, как ее бывший зять Байсаров отнял ребенка у Кристины Орбакайте.