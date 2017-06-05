Канделаки рассказала о грузинском ТВ и причинах своей неувядаемости

Тина Канделаки решила поделиться с читательницами секретами своей неувядаемости. Абсолютно не стесняющаяся своего возраста телезвезда уверена, что только активный образ жизни, общение с молодежью, жажда перемен позволяют ей себя чувствовать не на свои 42, а гораздо моложе.

Все это замечательно, считает Тина, но есть объективная реальность жизни телеведущей с неизбежными профессиональными издержками. По этой причине без современных косметических средств не обойтись. Канделаки рассказала, что в бытность ведущей на грузинском телевидении, она целый час посвящала удалению грима с лица и увлажнению кожи. Сейчас же в распоряжении женщин есть множество косметических брендов, позволяющих тщательно ухаживать за собой.

Помимо кожи, телеведущая назвала ещё два аспекта, за которыми нужно тщательно следить: зубы и волосы. Но и для этого сейчас есть огромный выбор препаратов. Канделаки призвала подписчиц делиться хорошими средствами, помогающими женщинам всегда прекрасно выглядеть.