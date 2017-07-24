Ведущая телепрограммы «Орёл и решка» устала от путешествий

Фанаты популярной украинской телепрограммы «Орел и решка» запомнили ведущую Регину Тодоренко как яркую и самую позитивную ведущую шоу. Регина всегда достойно скрывала усталость от многочисленного количества перелётов и бешеного графика. Но недавно знаменитость призналась, что иногда её «накрывает депрессия» из-за многочисленных поездок. Это и понятно, путешествовать – прекрасно, но хочется иметь свой угол и постоянство в жизни. К тому же, певица подчёркивает, что очень скучает по близким подругам, с которыми знакома с детства. Да-да, именно певица, фанаты, следящие за карьерой Регины, помнят её ещё как участницу украинского телешоу «Фабрика звёзд».

С 2018 по 2012 года Регина была в составе музыкальной группы «Real O». Сейчас Девушка работает на российском телеканале «Пятница». Уже с 29 июня мы сможем увидеть Тодоренко в новом шоу – «Пятница с Региной» Своим успехом девушка обязана «Орлу и решке». Несмотря на то, что познавательная телепрограмма на экранах с 2011 года, «Орёл и решка» продолжает набирать популярность. Её транслируют телеканалы Украины, России, Казахстана, Польши, Беларуси, Эстонии. А в интернете просмотры зашкаливают.