Лена Миро обвинила Лолиту в лицемерии в отношении дочери

Лена Миро высказала сомнения в искренности Лолиты Милявской, которая изображает большое горе в связи с запретом на въезд в Украину. Однако для блогера она остается матерью-кукушкой, которая пытается вернуть себе популярность.

Как известно, у певицы Лолиты весьма напряженный график и проживает она в Москве. При этом дочка и старенькая мама живут в Украине, и их звезда не перевезла. Дочь росла с бабушкой, а Лолита не приезжала и не участвовала в ее жизни. Вместе с этим, у певицы появилось время съездить в Крым, за что СБУ запретили ей въезд на территорию Украины.

Теперь Лолита вспомнила о том, что у ее дочери выпускной, на который она не сможет приехать, обвиняя при этом службу в жестокости. Лена Миро пишет, что у женщины, которая не плакала за своим ребенком, живя в другой стране, не будет плакать и из-за пропуска выпускного. В связи с этим, блогер обвиняет исполнительницу в лицемерии в отношении дочери и желании нажиться за ее счет.

С таким мнением согласились и фанаты Лолиты, которые также не понимали причин такого странного поведения.