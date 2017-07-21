Состоялась свадьба актёров сериала «Игра престолов»

Кит Харингтон, исполнивший главную роль в культовом сериале «Игра престолов», женился на актрисе Роуз Лесли. Познакомились будущие супруги на съёмках 2-го сезона сериала, сделавших их популярными (Роуз исполнила роль Игритт в «Игре престолов»). По сценарию герои сериала влюбились друг в друга, так же была снята сцена интимного характера, но страсть вспыхнула и между самими актёрами. Кит и Роуз встречаются с 2012 года, не скрывая свои отношения от прессы, влюбленные демонстрировали чувства публичными поцелуями и объятиями. СМИ публиковали множество различных догадок о знаменитой паре. Им приписывали обручение, женитьбу и расставание.

Актёры действительно часто ссорились и на некоторое время даже прекращали отношения. Однако стоит отметить, что расстались они достаточно мирно, заявив о том, что поддерживают дружескую связь, но видимо любовь не прошла, и любимчики миллионов возобновили отношения. А в 2017 году обрадовали своих фанатов новостью об обручении.

Свадьба состоялась 23 июня на родине невесты – в Шотландии. На торжестве присутствовали практически все участники съёмочной группы, судьбоносного для супругов сериала.

Напомним, что «Игра престолов» один из популярнейших сериалов последнего десятилетия. Новый сезон ожидается в 2019 году, по некоторым сведеньям можно утверждать, что восьмой сезон станет финальным.