"Грандиозная любовь": Волочкова до сих пор испытывает чувства к олигарху Керимову

Волочкова отметила, что несмотря на то, сколько Керимов "высосал" ее сил и нервов, к нему она испытывает грандиозную любовь. Такое заявление балерина сделала в эфире программы "Однажды".

Недавно Анастасия Волочкова побывала на одном из теле-шоу, в котором рассказала о своей личной жизни. Как выяснилось, балерина до сих пор питает сильные чувства к олигарху Сулейману Керимову, который когда-то пытался отобрать ее квартиру в Санкт-Петербурге. Как рассказала скандальная балерина, задолго до знакомства с Игорем Вдовиным, отцом ее дочери Арины, она познакомилась с олигархом Сулейманом Керимовым. Он заметил ее танцующей на сцене Большого театра и начал ухаживать.

Отношения разгорались довольно быстро, однако связать судьбу с этим человеком Волочкова не успела. В какой-то момент она приняла решение разорвать, как ей казалось, бесперспективные отношения, даже несмотря на то, что очень сильно любила олигарха. Сразу же после этого, по словам Волочковой, Керимов начал ей мстить, подал в суд на балерину и попытался отобрать ее квартиру в Санкт-Петербурге. Судебную тяжбу балерине удалось выиграть, квартира осталась при ней, однако был потерян любимый человек и нервы.

Все же, Волочкова признается, что пока еще не смогла полюбить ни одного мужчину так же, как любила Керимова. По ее словам, к олигарху она испытывает "грандиозные" чувства.