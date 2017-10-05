Рената Литвинова предпочитает бриллианты для поездок на дачу

Известная российская актриса хвастается своими драгоценностями в социальных сетях, показывая, что для обычного отдыха предпочитает бриллиантовое колье.

Дача занимает важное место в жизни практически каждого россиянина. Многие предпочитают проводить свой отдых, отправляясь за город. Не стала исключением и известная российская актриса Рената Литвинова. Женщина оповестила своих поклонников в социальной сети Instagram, что собирается отправиться на дачу, продемонстрировав тем самым свой ретро наряд. Снимок привлек огромное внимание благодаря украшению внушительных размеров. Литвинова похвасталась бриллиантовым колье, предназначенным для поездок на дачу. Поклонники были удивлены столь эксцентричным выбором, поскольку бриллианты принято надевать по особым вечерним случаям, а не в дорогу. Некоторые подписчики иронизировали по этому поводу, отмечая, что российские граждане не только не ездят в булочную на такси, но и не носят драгоценности на даче. Впрочем, это не более чем шутки.

Напомним, что Рената Литвинова известна как своей актерской карьерой, так и любовью к красивым нарядам. Рената является завидной модницей российского шоу-бизнеса, поэтому не удивительно, что персона владеет собственной маркой одежды Zarina (Зарина).