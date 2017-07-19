Дженнифер Лопес поразила «диким» танцем на борту яхты

Популярная актриса, телеведущая и певица Дженнифер Лопес решила вспомнить свое танцевальное прошлое и исполнила «дикий» танец прямо на борту белоснежной яхты. Танец знаменитости поразил интернет-пользователей.

Дженнифер Лопес во время отдыха со своим супругом и его дочерью на яхте решила вспомнить хореографическое прошлое и показать, что всё ещё может соблазнительно двигаться. Прямо в купальнике актриса вместе с 13-летней дочерью мужа Наташей исполнила «дикий» танец, который опубликовали в Instagram.

Поклонники были в восторге от того, как прекрасно выглядит Дженнифер Лопес в свои 48 лет и как она отлично владеет телом. Напомним, что знаменитость воспитывает двоих детей от прошлого брака.