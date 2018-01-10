«У вас собачка на лбу»: Павел Воля вернулся в Москву из Исландии

Павел Воля опубликовал запись, по которой видно, как ведущий рад возможности вернутся с севера в теплую Москву. Однако подписчиков больше заинтересовала новая шапка юмориста.

На своей странице в Instagram Павел Воля сообщил, что возвращается с экстремального отдыха в Исландии в Москву. Телеведущему не терпится отогреться и окунуться в футбольную атмосферу. Сообщение сопровождает фотография из поезда, на которой Павел сидит в кресле, надвинув на глаза шапку. Именно она стала предметом бурного обсуждения фанатов. Первое, что они спросили, является ли телеведущий поклонником «Цвет настроения синий», так как его новая шапка именно синего цвета. Также пользователи оценили изображение: «У вас собачка на лбу». Некоторые поинтересовались, почему Павел ее до сих пор не снял, ведь в Москве ужасная жара.

Кроме того, фанатов удивило то, что юморист надвинул шапку на глаза и скрыл половину лица. Подписчики предположили, что таким образом знаменитость хочет оставаться инкогнито.