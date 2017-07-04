59-летняя Мадонна окончательно превратилась в старуху

Своим новым фото «вечно молодая» Мадонна подтвердила опасения фанатов, что даже певица с мировым именем может превратиться в дряблую старуху.

59-летняя Мадонна упорно занималась своим телом, чтобы оставаться на музыкальном Олимпе гораздо дольше. Женщина не жалела своё тело и морила его постоянными тренировками и жёсткими диетами. Такой подход сделал фигуру популярной певицы мужеподобной из-за широких плеч и накаченных рук. В 2017 году Мадонне даже удалось убедить суд, что она всё ещё молода, чтобы продолжать усыновлять детей.

Однако время неподвластно даже королеве поп-музыки. Женщина в своём официальном Instagram-аккаунте часто выкладывает необычные снимки, но новая фотография буквально выбила землю из-под ног фанатов. Мадонна, на песнях которой выросло не одно поколение, предстала перед поклонниками с платком на голове. Минимум макияжа, уставшие глаза, опустившиеся веки, морщины – все это выдаёт возраст певицы. Пользователи, которые не один год следили за вечно молодой певицей, окончательно поняли, что даже их когда-нибудь постигнет эта участь.