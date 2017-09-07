Катя Гордон повторила за Ани Лорак и снялась обнаженной в ванной

Известная российская правозащитница Катя Гордон удивила пользователей Сети своей новой провокационной фотосессией. Поклонники посчитали, что блондинка повторила за Ани Лорак и устроила себе фотосессию в ванной.

Катя Гордон удивила смелой фотосессией в мини-боди, где позировала прямо в белоснежной ванной. На кадрах Гордон продемонстрировала не только утонченную фигуру, но и стройные ноги. Поклонники оценили креативную сьёмку Екатерины, однако многие поклонники стали сравнивать Гордон с Ани Лорак, которая ранее также засветилась в ванной на снимках.

Напомним, что для совместного видеоклипа с певцом Emin на песню «Проститься», Лорак также позировала в белой ванной. Однако на этот раз ванна была наполнена молоком, тогда как Гордон позировала в пустой ванной.