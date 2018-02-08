Не пара: бабушка Ольги Бузовой не видит Филиппа Киркорова в роли жениха для внучки

Ольга Бузова не ожидала увидеть бабушку Аллу в студии Андрея Малахова, куда пришла обсуждать новый клип Филиппа Киркорова. Она даже всплакнула от радости, ведь не видела свою бабулю уже несколько лет.

А пока Ольга не появилась в студии, ведущий хотел узнать ее мнение относительно отношений Филиппа и Ольги. Малахов активно подводил Аллу Тимофеевну к мысли: возможно ли рассчитывать на нечто большее. Бабушка Алла мягко возразила, что хотела бы видеть свою внучку и Киркорова только как партнеров по сцене. Но, она никак не видит певца в роли жениха. На это Филипп наигранно возмутился, но потом был вынужден смириться с вердиктом гостьи передачи, что они с Ольгой не пара.

Появившаяся в студии Бузова, узнав куда зашла беседа, стала намекать, что они с Киркоровым больше, чем друзья и партнеры по сцене. Киркоров поспешил свернуть разговор, заявив, что во всем нужна недосказанность.