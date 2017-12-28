Секс с пьяной Бузовой: откровения «синтолового качка» поразили Сеть
Кирилл Терешин, похоже, окончательно понял, что для достижения популярности, нужно постоянно играть «на повышение». Шумиха, вызванная его надутыми до абсурда руками, уже не вполне устраивает его. И он пошел дальше.
Во время беседы с блогером Максимом Шестаковым Кирилл откровенно поделился своими мечтами, после чего ролик попал в Сеть. Признавшись в любви к Ольге Бузовой, обладатель «рук-базук», очертил обстоятельства, при которых возможна их встреча. Фантазии Терешина поражают своей смелостью: пьяная Бузова бредет в ночи в поисках ночлега, а тут появляется он, готовый прийти на помощь. После этого Шестаков и Бузова должны оказаться в постели, грезит горе-качок.
Далее Терешин заявил, что хотел бы поучаствовать в групповом сексе. Но, подчеркивает он, непременно гетеросексуальном. Мало того, Кирилл мечтает, чтобы процесс свального греха был заснят на видео. Комментаторы первым делом посоветовали фрику «начать дружить с головой», «выключить свои хотелки», «таких не берут в порно». Некоторые выразили опасения, что одна смелая фантазия уже привела к физическому уродству и страшно подумать, чем грозит ему осуществление другой мечты.