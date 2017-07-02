«Я корю себя»: Аркадий Укупник винит себя в смерти своего отца

По словам певца, мысли о гибели папы посещают его по ночам. Аркадий Укупник продолжает терзать себя чувством вины, считая, что это он виновен в смерти своего отца.

В студии шоу «Секрет на миллион» Укупник рассказал ведущей Лере Кудрявцевой о неизвестных фактах своей жизни. Так, певец помог своей сестре Маргарите вылечить зрение. Укупник смог найти лекарства, которые только получили одобрение Минздрава и ее не поступили в продажу. Певец навещал свою сестру, привозя ей дефицитные лекарства и целую сумку апельсинов, что для советского времени было очень ценным подарком. Сестра рассказывает, что она очень ценит все сделанное Укупником, ведь он помог ей сохранить зрение и не ослепнуть.

Что касается темы родителей, то тут Укупник не смог сдерживать слез. По словам певца, его отец умер во время операции по замене стента. Прямо на операционном столе он скончался. Укупник винит себя в том, что не выбрал другую клинику и не смог предотвратить гибель близкого человека. «Я корю себя», - признался певец.

Его мать умерла от онкологии, со слезами на глаза рассказал Кудрявцевой Укупник. Его родители были учителями и полностью посвящали себя работе. Тем не менее, Укупник с теплотой вспоминает о своих матери о отце. Папа певца поддерживал его во всем и даже купил ему квартиру в Москве, когда тот решил жить в столице.