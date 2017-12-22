Настасья Самбурская показала свое «неидеальное» тело в купальнике

По словам актрисы, она не ходила в спортзал почти 4 месяца, поэтому «вид сзади» показывать не хочет. Тем не менее, Самбурская намеренна вновь вернуться к занятиям спортом и привести свое «неидеальное» тело в порядок.

Фигура Настасьи Самбурской многих не оставляет равнодушными. Звезда театра и кино активно занималась спортом, следила за своим питанием и даже снималась в рекламе спортивных брендов. За мускулистые плечи Самбурскую сравнивали с «Бэтменом», а за стройное тело и упругий пресс – с «качком-мужиком».

Сейчас Самбурская честно призналась, что временно оставила занятия спортом, но уже с июля планирует вновь начать следить за фигурой и своим телом. Актриса показала, как сейчас выглядит ее «неидеальное» тело в купальнике, вызвав тем самым массу комментариев от пользователей.

Некоторые пишут, что «неидеальному» телу Самбурской можно только позавидовать. Поклонники также отмечают стройность и красоту форм актрисы, несмотря на ее «отдых» от спорта. За несколько часов снимок успел собрать более 220 000 лайков и массу положительных комментариев с комплиментами.