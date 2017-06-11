"Бесшабашный" Филипп Киркоров зарабатывал первые деньги на стриптизе в Польше

Об этом он признался журналистам на премьере кинокартины "Ночная смена".

Дело было в 1980-х годах. На первых порах самостоятельной жизни Филипп Киркоров пытался заработать деньги самыми разными способами. Не гнушаясь "бесшабашной молодости", поп-король заявил о работе стриптизером в Польше. На этом поприще он получал свои "пару копеек", о чем сейчас, в зрелом возрасте, вспоминает с теплотой.

Сейчас Филипп Киркоров стриптиз не смотрит. Он его творит. Музыкант подчеркнул, что во время выступления со своей командой устраивает на сцене самый настоящий стриптиз-клуб. Правда, как добавил исполнитель, обнажается душа.

Кроме него, на премьере побывала певица Катя Лель, которая тоже рассказала о своем отношении к стриптизу. Знаменитость заявила, что неоднозначно относится к откровенному танцу из-за своего воспитания. С одной стороны, это весьма эстетично и можно полюбоваться вместе с мужем. А с другой - очень стыдно. Катя Лель призналась, что в молодости очень краснела, когда вместе с подругами посещала клубы, а танцоры подходили к зрительницам.