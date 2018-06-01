Агата Муцениеце высмеяла слухи о "секретном" романе с Нагиевым

Телеведущая иронично отрицает нерабочие отношения со своим партнером по проекту "Голос.Дети". Так она рассказала в социальных сетях.

Не так давно Агата Муцениеце и её супруг Павел Прилучный объявили широкой общественности, что ставят свою семейную жизнь "на паузу". Новость породила множество слухов. Изначально в потенциальной измене уличили Павла Прилучного, который мог завести роман со своей коллегой Лукерьей Ильяшенко.

Теперь же разговор о супружеской неверности повернули в сторону Агаты. Поклонники предположили, что разлад у супругов случился из-за её отношений с Дмитрием Нагиевым. Однако знаменитость лишь высмеяла слухи о такой связи. Она с сарказмом посетовала, что доброжелатели "всегда рассказывают всё самое секретное".

На днях Павел Прилучный решил пресечь все домыслы и заявил, что в их кризисе отношений "третья сторона" не задействована. Он раскритиковал сплетников и призвал их оставлять теории невысказанными. Пара намерена попытаться восстановить свой брак и бороться за его сохранение.