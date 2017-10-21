Алла Пугачева рассказала, какой будет через 10 лет

Своими планами Примадонна поделилась с Олегом Меньшиковым во время интервью на Новой сцене в Театре имени Ермоловой. Пугачева думает, что через 10 лет на афишах будут писать о ней как об исполнительнице романсов.

Свое интервью Меньшикову Пугачева дала еще 29 мая. Мероприятие стало неким открытым выступлением, на которое даже продавались билеты. Стоимость посещения интервью Примадонны начиналась от 7 000 рублей. Все билеты были раскуплены, а фрагменты мероприятия стали появляться в Сети.

Так, стало известно, что на интервью Пугачева рассказала, какой она видит себя через 10 лет. Сейчас ей 69 лет и скоро исполнится 70, а в 80 лет, говорит Примадонна она и дальше будет выступать. На афишах будут писать, считает Пугачева, информацию о вечере романсов, которые она и будет исполнять.

В 80-летнем возрасте Примадонна намерена стать исполнительницей романсов. Она также заметила, что поддержка поклонников для нее очень важна. Всех своих фанатов Примадонна благодарит за многолетнюю любовь. По словам Пугачевой, у нее всегда была цель сделать кого-то счастливым. Этого она добивается на своих концертах, даря поклонникам радость и любовь.