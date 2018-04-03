«Новый уровень»: Волочкова шокировала Сеть экстремальным шпагатом на яхте

Балерина продолжает удивлять своих поклонников и шутить над хейтерами. В этот раз Волочкова выбрала действительно экстремальную локацию для шпагата, изогнувшись буквально в воздухе.

В своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова показала очередной шпагат. Пользователи отметили, что балерина «вышла на новый уровень» и шокирует не только мини-купальниками, но и экстремальными трюками.

Волочкова исполнила шпагат, держась ногами за поручни яхты. Примечательно, что свою растяжку на ограждении она смогла сделать во время того, как судно на всей скорости двигалось по водоему.

В описании Волочкова написала о том, что на этой яхте никто так не путешествовал, как это сделала она. Балерина советует всем «растягивать удовольствие». Пользователи оценили снимок, но признались, что столь экстремальный шпагат их немного шокировал, ведь упасть с яхты весьма опасно. Поклонники же указали на смелось Волочковой и пожелали ей успехов во всех ее начинаниях, даже в шпагатах.