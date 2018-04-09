"Врет топорно": Лена Миро уличила Ксению Собчак в пластических операциях

Известный блогер доказывает, что журналистка врет о своей природной красоте и мастерстве визажа.

Недавно Ксения Собчак дала интервью, в котором прокомментировала свой внешний вид. По словам экс-ведущей телепроекта "Дом-2", она критически относится к своей внешности и не считает её красивой. Однако дефекты позволяют ей любить себя за естественность. Ксения Собчак заявила, что не сделала ни одной пластической операции.

После этих слов Лена Миро уличила светскую львицу во лжи. Она утверждает, что Ксения Собчак точно делала ринопластику и увеличение губ. Свидетельства этого можно найти, сравнив фотографии из прошлого и настоящего телеведущей. Форма носа и губ действительно отличается, чего нельзя достичь макияжем или удачной прической.

Лено Миро отметила, что не против лжи в принципе. Однако она должна быть изящной. Ксения Собчак, по её словам, "врет топорно".