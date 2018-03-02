«Куда ещё и каблуки?»: Длинноногая Решетова поразила обувью на высоких каблуках

«Тимати и так тебе в пупок дышит», - пишут девушке недовольные фанаты. Длинноногая модель не угодила пользователям выбором обуви на высоком каблуке.

1-ая вице-мисс Россия 2014 года похвасталась своими длинными ногами в официальном Instagram-аккаунте и написала, что ей больше идёт домашний халат. Однако пользователи не оценили иронию, которую модель явно перенимает у Настасьи Самбурской. Комментаторы задаются вопросом, зачем девушка с ростом 1,78 м носит высоченные каблуки. Её общие снимки с репером Тимати поражают нелепостью из-за того, что девушка выше своего жениха на десяток сантиметров. «Куда ещё и каблуки?», - задаются вопросом комментаторы.

Пользователи также порекомендовали знаменитости выбирать более закрытую и аккуратную обувь, ведь при довольно высоком росте у девушки 40-й размер ноги, что вряд ли похоже на утончённую ножку леди.