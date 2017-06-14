Ведьма Мэрилин Керро занимается магией даже накануне родов

Беременная ясновидящая продолжает работать, имея внушительный живот. Свои услуги и ритуалы она регулярно рекламирует на своей странице в Instagram.

Совсем скоро у Мерилин Керро должен появиться первенец от иностранного возлюбленного. Однако даже накануне родов ведьма из Эстонии занимается оказанием магической помощи, пусть и в меньшем объёме. Вероятно, готовится к большим расходам на малыша.

Теперь экстрасенс заранее предупреждает потенциальных клиентов о правилах и расценках. Подробную инструкцию по составлению заявки Мэрилин Керро оставляет в описании каждого своего фото. Она отмечает, что помогать всем у неё сил уже не хватает. Поэтому выбирает самых нуждающихся.

Чтобы получить благоприятное влияние магией, пользователю необходимо написать ведьме в "директ" с подробным описанием проблемы и отправить необходимые фотографии. Затем последуют наводящие вопросы самой Керро. За работу необходимо заплатить 1-2 тысячи рублей. Экстрасенс пишет, что такая сумма является сугубо символической и необходима, чтобы избежать неприятной магической реакции от Вселенной.