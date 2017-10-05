Премьера фильма Мурад Ибрагимбеков в Железноводске

Режиссёр Мурад Ибрагимбеков представит фильм под названием «И не было лучше брата» в Железноводске. Создатель говорит, что фильм должен понравиться людям, потому что он о простых человеческих чувствах, которые знакомы каждому.

Съёмки проходили на Кавказских Минеральных Водах. Пейзажи этих мест добавляют эстетической красоты кинофильму. Так же стоит отметить работу выдающихся актёров, исполнивших главные роли: Сергея Пускепалиса и Евгения Цыганова. Напомним, что Мурад Ибрагимебеков не только выдающийся режиссёр и продюсер, но и сценарист, который был удостоен приза кинофестиваля «Серебряный лев». Показ пройдёт в рамках проекта «Хрустальный источник».