Звезда "Секса в большом городе" потеряла дочь и приобрела сына

Девушка Саманта Мозес сменила пол и стала Сэмюэлом. Так на своем Instagram объявила её мама - знаменитая Синтия Никсон.

Звезда популярного американского сериала "Секс в большом городе" поздравила своего 22-летнего ребенка с окончанием Чикагского университета. Она пишет, что гордится сыном, получившим диплом. На фотографии Синтия Никсон позирует с молодым человеком, который раньше был дочерью. Она также "отсалютовала" всем выпускникам и разместила указание на общественное движение в поддержку транссексуалов.

Подписчики актрисы восприняли ситуацию неоднозначно. Некоторые огорчились от того, что их кумир потеряла дочь. В глазах других Синтия, напротив, приобрела дополнительную популярность. Стоит отметить, что в настоящее время знаменитость пытается построить политическую карьеру и метит в губернаторы штата Нью-Йорк.

Саманта появилась на свет после романа Синтии Никсон с Дэнни Мозесом. Актриса также воспитывает 15-летнего Чарльза и 7-летнего Макса. Последнего она родила незадолго до брака с Кристином Мариони.