Ольга Серябкина поразила Сеть пышной грудью, «вывалившейся» из микрокупальника

Певица из группы SEREBRO известна красотой своего тела и характерным исполнением песен. Внимание к своей персоне Серябкина в этот раз привлекла не пением, а купальником, который с трудом удерживал объемные и соблазнительные формы.

В своем Instagram-аккаунте Ольга Серябкина разместила новое фото. Внимание пользователей, конечно же, привлек не пейзаж за спиной полуобнаженной звезды.

Серябкина показала ярко-желтый купальник, состоящий из полосок ткани. Одна из таких полосок с трудом сдерживала бюст певицы. По словам пользователей, грудь Серябкиной «вываливалась» из микрокупальника, что выглядело слишком пошло.

Снимок Серябкиной поразил Сеть. Фотографию активно распространяют по всем социальным сетям. Пользователи спорят о том, можно ли выкладывать столь откровенные снимки в Сеть. Мужчины пишут Серябкиной комплименты, признаются ей в любви и даже высказывают не совсем культурные ассоциации. Девушки и женщины более скромнее в своих комментариях. Одни пишут о «прекрасной» фигуре, другие – стыдят Серябкину за «разврат».