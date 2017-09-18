После скандального ДНК-теста сын Сергея Зверева хочет судиться с отцом из-за квартиры

По данным источников, Сергей Зверев-младший намерен отсудить у своего отца квартиру, если тот не будет помогать ему материально. Отношения звезды и его, как утверждают СМИ, приемного сына, ухудшились после недавнего телешоу, где стало известно о том, родственники ли они на самом деле.

Станислав Садальский утверждает, что Зверев взял мальчика из детдома. Он стал ему отцом и назвал также, как и себя – Сергеем. Знакомый модного стилиста, парикмахера и шоумена утверждает, что никто не знает на самом деле, кто является родителями Зверева-младшего. Все дело в том, что на ребенка был написан отказ.

По словам знакомого, сын Зверева написал ему, что если тот не будет помогать ему материально, то начнутся суды. Зверев-младший хочет отсудить у своего отца квартиру.

Однако, СМИ утверждают, что Зверев никогда не оставлял своего сына без помощи. Якобы, он всегда помогал своему ребенку и давал деньги не только на жизнь, но и на дорогие вещи. Почему же Зверев-младший решил судиться – остается неизвестным.

Предполагается, что все неприятности начались еще тогда, когда Зверев не пришел на свадьбу к своему сыну. После этого, совсем недавно, вышел эфир, во время которого Зверев-младший получил конвертам с результатами анализов на отцовство. Именно после скандального ДНК-теста, результаты которого знает лишь семья Зверевых, сын шоумена решил потребовать больше.