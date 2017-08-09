Спустя 15 лет Александра Олешко приняли в труппу театра

Александр Олешко посвятил 15 лет своей жизни работе в театре им. Вахтангова, но официальное предложение стать частью труппы артист получил только сейчас.

Олешко поделился радостной новостью со своими подписчиками в Instagram. Заслуженного артиста Российской Федерации приняли в труппу театра имени Евгения Вахтангова. Артист почти 15 лет играет в этом театре, но только в заключительный день уходящего сезона всё закрепилось документально благодаря директору театра Кириллу Кроку. Стоит отметить, что первый раз подобное приглашение Александр Олешко получил ещё в 2005 году от Михаила Ульянова, но перенести творческие отношения в парадигму рабочих удалось только сейчас. Олешко поблагодарил за внимание и доверие со стороны коллектива театра, а пользователи соцсетей поспешили поздравить артиста с этим достижением и заявили, что обязательно побывают на дебютном спектакле в качестве члена труппы.

Государственный академический театр имени Е. Б. Вахтангова имеет за плечами почти 100-летнюю историю. В разное время в заведении работали многие талантливые актёры и режиссёры, а попасть в труппу было непосильной задачей. Более 50 лет своей жизни театру посвятил Юрий Яковлев. Теперь в ряды знаменитого коллектива вступил Александр Олешко, с чем его нельзя не поздравить.