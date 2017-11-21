Полина Гагарина удивила поклонников своими усами

Известная певица не перестаёт эпатировать публику. Девушка сменила имидж и решила добавить лишнюю растительность на своём лице.

Полина Гагарина резко сменила образ и отрастила себе усы. Поклонники прозвали певицу «Гагарище-тараканище» и сравнили её с молодым Игорем Николаевым. Пользователи уверены, что в таком образе ей бы точно удалось урвать победу на «Евровидении» в 2015 году, которое проводилось в Австрии. Кончита Вурст задала тенденцию по стиранию гендерных стереотипов, так что европейская публика точно оценила бы усы Гагариной.

Поклонники быстро поняли, что такая смена имиджа была обусловлена участием Гагариной в одном из вечерних шоу, посвящённом тренеру Российской сборной по футболу Станиславу Черчесову. Однако фанаты певицы попросили её оставаться в таком образе подольше или даже сделать его изюминкой образа и выступать так постоянно. Удивительно, но грубые усу действительно очень хорошо смотрятся на нежном и улыбчивом лице Полины.