«Выход один – развод»: Рома Жуков довёл до слёз свою жену

Ситуация в семье Романа Жукова стала предметом обсуждения в студии телепередачи «Прямой Эфир». Многодетная пара заявила, что кризис их отношений достиг своего пика и окончательный разрыв неминуем.

Взаимные обвинения, оскорбления, слёзы оставили тягостные впечатления у гостей и участников передачи. Пара по очереди рассказала, что разлад в семье начался год назад. Семья, воспитавшая семерых детей, казалась образцовой. Но целый ворох проблем во взаимоотношениях, похоже, ставит крест на этом союзе. Жена Елена поведала, что она очень любила своего мужа, заботилась о семье, занималась воспитанием детей – пятерых девочек и двух мальчиков. Супруга подчеркнула, что никаких меркантильных интересов в браке с Жуковым у нее не было, она экономно вела домашнее хозяйство, довольствовалась малым, не позволяла себе лишнего даже в личном гардеробе. Возможно, полагает она, у мужа мог кто-то появиться: «Многие мужчины гуляют, пока жена в положении». Елена категорична: «Выход один – развод». Некоторые посчитали, что кризис в семье мог начаться шесть лет назад, когда пятилетняя дочь Жуковых погибла в результате несчастного случая. И пара просто не смогла пережить трагедию.

Сам Жуков обвинил жену в неподобающем для многодетной матери поведении, увлечении алкоголем, пренебрежением здоровьем детей. Его поддержал продюсер Андрей Разин, заявивший, что Елена – обычная фанатка, удерживающая мужа возле себя частыми беременностями. Помимо этого, пара собиралась ранее перебраться на жительство в США и даже оформляла необходимые документы. Теперь же, супруга Жукова заявила, что готова уехать за океан одна, оставив Роману детей. Присутствующие раскритиковали Елену за меркантильность и даже за предполагаемое наличие молодого любовника, что уже, по их мнению, переходит все грани. Как стало известно, паре есть, что делить, помимо детей. Многомиллионная недвижимость в Москве и Подмосковье вскорости станет причиной долгих судебных тяжб.