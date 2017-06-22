Джанабаеву раскритиковали за разбитую семью Меладзе в его День рождения

Певица Альбина Джанабаева в день 53-летия своего супруга решила поделиться моментами семейного счастья со своими поклонниками.

В честь Дня рождения мужа Джанабаева опубликовала в социальной сети милое фото. На нём супруги вместе проводят время, нежно обнимаясь в очень дружелюбной атмосфере неизвестного заведения, что заметили поклонники звёздной пары. Фотографию Альбина Джанабаева подписала коротко: «С Днём рождения!!!» Однако в комментариях поклонники спорили вовсе не о светлом семейном празднике.

Фанатов и хейтеров экс-участницы «ВИА Гра» до сих пор беспокоит вопрос того, как создавалась счастливая музыкальная семья. Напомним, что официально Меладзе расторг брак со своей первой женой только в 2014 году, когда и женился на Джанабаевой. А первый сын со второй женой в семье родился в 2004 году. Пользователи Сети не устают напоминать Джанабаевой об этом факте, называть «разлучницей» и критиковать за малодушие и эгоизм даже в День рождения известного исполнителя. Певица давно перестала комментировать нападки в свою сторону.