Модель Анюта Рай рассказала о том, как правильно худеть

Формы модели являются притягательными для многих её поклонников, и она, не стесняясь, демонстрирует их в социальных сетях. Работа над фигурой занимает у Анюты немало сил, но она не забывает рассказывать поклонникам о своих секретах красоты.

Модель считает, что на пути к похудению главное не переусердствовать. Именно изнуряющие диеты могут иметь последствия более серьезные, чем ожидают девушки, которые к ним прибегают. При этом не важно, стараются ли худеющие добиться результатов за счёт отказа от еды или прибегают к усиленным тренировкам в зале. Желание избавиться от лишних килограммов может отрицательно сказаться на работе сердца, коже или общем самочувствии.

Кроме этого, во время изнуряющих диет организм старается сохранить как можно больше энергии, из-за чего потеря веса остановится на определённой точке. Модель считает, что более важным в диете является грамотный подход, а также важно правильно установить сроки и выбрать продукты питания, которые бы не только снижали количество калорий, но и продолжали обеспечивать организм всем необходимым. Анюта Рай точно знает, что быстро похудеть нельзя, так что лучше делать это заранее.