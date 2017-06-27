«Мэр Москвы Джигурда»: певец шокировал подготовкой к посту мэра

Актёр и певец решил влиять на массы людей, добившись управления городом. Фанаты отреагировали неоднозначно.

Никита Джигурда снял и выложил в Instagram видео, где показал свою подготовку к выдвижению на должность мэра Москвы. Певец всерьёз решил возглавить столицу. На видео Джигурда подходит ко всем встречным, фотографируется с фанатами и собирает подписи, которые помогут ему баллотироваться на пост.

Никита Джигурда уверенно говорит на видео, что он будущий «мэр Москвы – Джигурда». Подписчики не совсем разделяют мнение певца, будучи уверены в том, что с ним столице лучше точно не станет. В подписи к посту Никита тем не менее пишет, что с ним «столица расцветёт, как девИца». Тем более поклонников шокировало поведение Джигурды на улицах Москвы. Он подходил ко всем прохожим, заговаривал с ними в своей характерной манере, а с поклонниками говорил голосом какого-то дьяка. Некоторые фанаты остаются в восторге от активной деятельности певца.