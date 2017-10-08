Беременная экс-возлюбленная Крида показала шикарный особняк своего 64-летнего мужа-миллиардера

Ксения Дели не скрывает своих отношений с миллиардером из Египта, который старше ее на 36 лет и станет отцом ее ребенка. Бывшая Егора Крида пользуется популярностью и активно делится снимками своей «роскошной» жизни с поклонниками.

В своем Instagram-аккаунте Ксения Дели показала шикарный особняк своего супруга, в котором теперь они будут «вить семейное гнездышко». На фото видно, что ремонт был дорогостоящим, работы выполняли лучшие дизайнеры. Лестница в особняке сделана из мрамора, а каменный пол сияет глянцем.

Хейтеры в очередной раз упрекнули Ксению Дели в том, что она «променяла» Крида на миллиарды пожилого мужчины. Сама девушка предпочитает не комментировать нападки недоброжелателей, лишь «подначивая» их очередными снимками «роскошной жизни».

В мае стало известно, что Дели беременна от своего мужа. Для девушки это будет первый ребенок, вместе с супругом они, судя по фото, счастливы и ждут появления малыша. Поклонники Крида продолжают обвинять Ксению Дели в том, что она рассталась с певцом и вышла замуж за миллиардера, выбрав вместо «любви» деньги.