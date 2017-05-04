Отец Майкла Джексона при смерти лежит в больнице

Сын 89-летнего мужчины и брат Майкла Джексона Джермен Джексон утверждает, что смерть может настигнуть его отца со дня на день. Пожилой Джо Джексон не разрешает родным себя навещать и запретил им смотреть его медицинскую карту.

Как сообщили СМИ, отец Майкла Джексона попал в больницу. Мужчина болен и, как сообщает его второй сын, находится в «шаге от гибели». По словам Джермена Джексона, его отец сейчас в «хрупком» состоянии, но к себе никого не подпускает.

Семья Джо Джексона хочет быть с ним в его последние дни, но сам мужчина этому противится. Причины такого решения не сообщаются. Жена Джо Джексона и две его дочери проигнорировали запрет и смогли увидеть мужчину.

СМИ сообщают, что отец Майкла Джексона болен старческой деменцией, от чего часто страдает от проблем с памятью. Помимо этого, мужчина лишился зрения после инсульта, который разбил его в 2015 году. Кроме сына Джо Джексона информацию о больном отце певца пока что никто не комментировал. Журналисты пишут о том, что болезни и жизненные трудности сильно ослабили здоровье пожилого мужчины.