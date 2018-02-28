Звезда "Дом-2" 5 лет давала мужу видеться с дочерью, несмотря на унижения

Развод отрицательно сказывается не только на самих супругах, но и на детях, которые появились во время брака. Часто междоусобицы родителей приводят к тому, что ребёнок может разочароваться в жизни или даже получить психологическую травму.

Елизавета Триандафилиди на своей странице в Instagram рассказала, как складывались её отношения с бывшим мужем, и о том, как это отразилось на их общей дочери. Звезда «Дом-2» уверена, что проблемы между родителями ни в коем случае не должны задевать ребёнка, и он всегда должен чувствовать, что любим как мамой, так и папой, даже если с ними он видится очень редко. В противном случае, считает Триандафилиди, это может стать причиной развития комплексов с раннего детства.

Елизавета рассказала, что всегда уверяла дочь в том, что отец её любит, даже тогда, когда он не появлялся по полгода. При этом на протяжении 5 лет бывший супруг её унижал, но, несмотря на это, она давала ему видеться с ребёнком. Она считает, что обида, которую таят друг на друга бывшие мужья и жёны не должна переходить на детей и вредить их психическому здоровью.