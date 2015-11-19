"Уже такой большой": Шепелев обрадовал подписчиков неожиданным фото сына

Телеведущий разместил на своей странице в Instagram летнюю фотографию с 5-летним Платоном. Пользователи восхитились отцовскими качествами знаменитости.

Дмитрий Шепелев сфотографировал сына на фоне обширного зеленого пейзажа. Мальчик оперся о подоконник и повернулся к камере спиной, с любопытством наблюдая вид природы. Дмитрий Шепелев отметил: "целое летов впереди".

Российский ведущий известен семейной скрытностью и довольно редко выставляет фото наследника в социальных сетях. Поэтому пост стал неожиданным для подписчиков и обрадовал их. Комментаторы обратили внимание на быстрое развитие ребенка. "Уже такой большой," - поразились они. Другие похвалили Дмитрия Шепелева за то внимание, которое он уделяет воспитанию Платона. После смерти супруги Жанны Фриске они пожелали ему "жить за троих".

Забота Дмитрия Шепелева о ребенке широко известна аудитории, несмотря на упомянутую скрытность. В своем микроблоге знаменитость нередко описывает радость отцовства и то, как ухаживает за сыном. Он писал, что не стремится вырастить из сына гения, однако постарается обеспечить всем необходимым для нормального развития.