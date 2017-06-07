Борис Гребенщиков подвергся нападению в Киеве

Обвинения в пророссийской пропаганде поступили на известного российского музыканта во время выступления в Киеве.

Сегодня, 22 июня, на музыканта Бориса Гребенщикова было совершенено нападение в центре Киева. Это случилось во время бесплатного концерта на открытом воздухе по случаю приезда Гребенщикова в столицу Украины и презентации его нового альбома «Время N». Очевидцы сообщают, что неизвестный попытался залезть на сцену с провокационным плакатом. Молодого человека удалось вовремя остановить.

Напомним, что ранее исполнитель сделал заявления о том, что намеревается выступить в Крыму, Донецке и Луганске, потому как хочет спеть для обычных людей, а не политиков.

Борис Гребенщиков является исключительной фигурой на российской рок-сцене. Он был одним из первых, кто начал играть рок в Советском Союзе. В 2015 году музыкант откликнулся на призывы Amnesty International и начал выступать в защиту политзаключенных по всему миру, включая нашумевшее дело Олега Сенцова.