Семенович рассказала о последних планах Жанны Фриске

Бывшая солистка «Блестящих» вспомнила подробности своего последнего разговора с Жанной Фриске.

На одном из ведущих телеканалах России показали программу, главной героиней которой стала певица Анна Семенович. Девушка вспомнила самые яркие события своей жизни, рассказала о том, что сейчас происходит в ее личной жизни и о несбывшихся планах Жанны Фриске.

В частности, певица поведала общественности о днях, когда узнала о болезни своей подруги и коллеги по группе «Блестящие» Жанны Фриске. В то время Семенович вела одно большое мероприятие, которое ежегодно показывают на телеэкранах России. Она признается, что плакала и не могла взять в себя в руки около полутора часов, но, как настоящий профессионал своего дела, справилась с задачей и провела мероприятие. Последний разговор Фриске и Семенович состоялся незадолго до смерти известной российской певицы. «Мы так хорошо пообщались. Мне показалось, что она выздоровела», – отметила Семенович. Также девушка рассказала о подробностях той беседы. Оказалось, что Жанна всегда хотела иметь дочь и до последнего надеялась поправиться и забеременеть во второй раз.

Напомним, что Жанна Фриске умерла в 2015 году. Её единственный сын Платон остался с отцом, известным теле-ведущим Дмитрием Шепелевым. Спустя годы о Фриске не забывают, в прессе регулярно появляются заявления ее коллег по шоу-бизнесу.