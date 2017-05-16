На экранах снова покажут любимый ситком Трампа

Осенью выйдет спин-офф запрещенного американского шоу «Розанна», закрывшегося из-за расистской шутки.

Нашумевшее в мае прошлого года закрытие сериала «Розанна» имеет свое продолжение. Сериал выйдет под другим именем, но с тем же составом (Розанна Барр, Джон Гудман, Лори Меткалф и Сара Гилберт). Об этом событии известило руководство телеканала ABC.

Напомним, что весной 2017 года популярный американский ситком, появившийся на телеэкранах более 30 лет назад, был закрыт из-за расистской шутки в сторону подруги экс-президента США Барака Обамы. Создательница сериала высказалась в Twitter следующим образом: «При скрещении Братьев-мусульман и Планеты обезьян получится Валери Джаретт».

Премьера продолжения ситкома под названием «Коннеры» выйдет не раньше осени и будет показана в привычное для телезрителей время в эфире. Тематика также остается неизменной: актуальные проблемы человечества. Можно предположить, что больше всех этого события ждет Дональд Трамп, который не раз заявлял о своей любви к «Розанне».