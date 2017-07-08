Поклонники не оценили детские фото Серябкиной

Солистка группы «Серебро» показала фото с детского альбома, по которым видно, что характер девушки сформировался очень давно. Поклонники убедились, что девушку испортила вовсе не известность.

Ольга Серябкина решила «приоткрыть занавес» и показать, как жила успешная певица до того, как начала свою карьеру. Свой рассказ девушка сопровождала детскими фотографиями, которые очень удивили поклонников. Многим не нравится излишняя откровенность фотографий взрослой Серябкиной, и подписчики считали, что желание «выставить себя на показ» появилось у певицы как результат работы в шоу-бизнесе.

Новые факты из ее биографии показали, что еще в детстве Ольга открыто вела себя перед камерой и никого не стеснялась. Девочка позирует как настоящая модель, а современный Instagram от детского альбома отличается только степенью откровенности.

Поклонники не оценили такую сторону кумира. Несмотря на то, что некоторым девушка показалась очень милой, другие осудили за наигранность.