Голливуд уже не тот: Джонни Депп хотел бы переснять "Титаник" в собственной ванной

О таких фантастических планах актер рассказал журналистам Rolling Stone. Интервью появилось на сайте 21 июня.

Во время откровенного разговора Джонни Депп отметил, что хотел бы переснять знаменитый "Титаник" режиссера Джеймса Кемерона, который появился на экранах в 1997 году и вызвал широкий резонанс публики. При этом съёмочный процесс 54-летняя знаменитость решил устроить в собственной ванной.

Собеседник из Rolling Stone обратил внимание, что водоём у Джонни Деппа внушительный. Вполне возможно, что его проект можно воплотить в жизнь при современном уровне развития кинематографа. Сам актер отметил: Голливуд уже не тот, что прежде. Он "больше не рискует", а потому не примет идею.

Джонни Депп известен ролями в во многих голливудских фильмах. Одной из самых успешных и запоминающихся его образов стал капитан Джек Воробей из масштабной франшизе "Пираты Карибского моря".

Не так давно западные СМИ сообщили о судебной тяжбе Джонни Деппа с экс-менеджером по бизнесу Джоэлом Манделом и его родственником Робертом. Поводом для разбирательств стали нарушения контракта. Актер винит оппонентов в халатности и мошенничестве.