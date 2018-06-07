Рената Литвинова заплакала после слов Земфиры

Рената Литвинова заплакала, увидев фрагмент одного из концертов Земфиры. Он запечатлел, как известная певица посвятила строки своей песни женщине-режиссёру Кире Муратовой.

Пару недель назад скончалась известная женщина-кинорежиссёр Кира Муратова. Она была наставницей и учителем актрисы Ренаты Литвиновой. По словам Ренаты, режиссёр часто ставала на защиту молодой актрисы, когда ту атаковали критики и недоброжелатели. Кира Муратова очаровала свою подопечную, в связи с чем Рената часто отказывалась от работы с другими режиссёрами в пользу своей наставницы. Актриса извлекла из слов Киры Муратовой самый главный урок – уметь быть одной уметь всех обойти.

Рената Литвинова очень обрадовалась, узнав, что ее наставница прониклась музыкой Земфиры. Когда Кира пришла к ней на концерт, исполнительница спела для нее в своей песне: «Я полюбила Вас, Кира Муратова!». По словам Ренаты, воспоминание об этом моменте вызывает у неё слезы и заставляет ещё больше скучать по своему главному жизненному учителю.