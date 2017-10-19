Поклонники "поженили" Монеточку и Feduk

Фанаты часто стараются углядеть в жизни своих кумиров те вещи, которые, как им кажется, от них скрывают. Нередко причиной для поиска глубинного смысла становятся совместные фотографии звёзд.

На странице исполнительницы Монеточки в Instagram появился снимок, который привлёк внимание не только её поклонников. На опубликованной фотографии девушку на руках держит рэпер Feduk. Публикацию Монеточка подписала: «Просто сенсация», - что стало только поводом для лишних догадок со стороны фанатов обоих исполнителей. Поклонники выдвинули сразу два варианта причин того, откуда появился совместный снимок.

В первую очередь подписчики предположили, что Монеточка и Feduk готовятся выпустить совместную песню, что стало для них радостной новостью. Однако другие поклонники «поженили» пару. Они считают, что между исполнителями могла возникнуть не только творческая, но и романтическая связь. Кто-то принялся шутить на тему того, что раз Feduk держит девушку на руках, то ему бы стоило «подбросить Монеточку» для принятия решений.