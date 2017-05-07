Алена Водонаева ошарашила подругу выходками в постели

Модель поделилась видеозаписью из своей спальни и заинтриговала подписчиков. Запись появилась на её странице в Instagram.

В ролике видно, как в комнату беззаботно входит подруга ведущей Любовь Петерсон с чашкой в руках. Однако прямо на пороге она замечает в постели некое зрелище, которое заставило её смущенно уйти.

Алена Водонаева предложила пользователям соцсети угадать, чем же она ошарашила свою гостью, и поддержала "стеб". Экс-участница "Дома-2" отметила: после долгих лет дружбы они с Любовью мало чем могут поразить друг друга.

Комментаторы приняли вызов и начали фантазировать о постельных выходках Алены Водонаевой, способных вызвать столь яркую реакцию. Большинство версий касаются анатомических подробностей и половой жизни модели.



