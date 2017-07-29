Актёр "Игры престолов" рассказал о самой жестокой сцене сериала

Датский актёр Николай Костер-Вальдау рассказал в своем интервью о самом жестоком моменте сериала «Игра престолов». И это не новость, поскольку фантастическая киноистория известна тем, что в ней присутствует большое количество скандальных сцен.

Исполнитель роли Джейми Ланистера оказался довольно чутким мужчиной, несмотря на его героя в сериале. По мнению Костера-Вальдау, самым жестоким моментом киноистории является сожжение жрицей Мелисандрой дочери Станниса Баратеона Ширин. Целью сожжения стала победа в битве, поэтому смерть девочки имела особый смысл. Актёр признался, что данную сцену было страшно не только наблюдать, но даже видеть в тексте сценария. Фанаты «Игры престолов» наверняка знают, что жестокий момент показан в одном из эпизодов пятого сезона сериала.

Также Николай Костер-Вальдау вспомнил о тяжёлом моменте, в котором женщина кормит семилетнего ребёнка грудью. Для актёра этот факт был диким и неправильным.