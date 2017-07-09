Ксения Собчак обеспокоена безопасностью своего сына

Оказалось, что свой Instagram Собчак ведет по специальным правилам, которые она придумала из соображений безопасности. Лицо сына, которое так многие хотят увидеть, она также скрывает не из-за религиозных убеждений или боязни сглаза.

Как рассказала Ксения Собчак, она обеспокоена безопасностью своего сына Платона, поэтому не показывает его лицо в социальных сетях. Ее не волнуют поверья и сглазы, прятать внешность ребенка звезду вынуждают «издержки популярности». Именно поэтому маленький Платон на снимках в Instagram Ксении Собчак показан лишь со спины или в пол-оборота.

Помимо этого, ради безопасности Собчак по-особенному ведет свой Instagram. Она не ставит геотег своего дома и публикует снимки лишь тогда, когда ее уже не в том месте, где они были сделаны. Помимо этого, Собчак редко публикует «истории», так как по ним можно легко понять, где находится тот или иной человек.

Муж Собчак Максим Виторган поддерживает ее в идее безопасности. Супруг также не против того, что его сын не будет крещен. Как сообщалось ранее, Собчак честно рассказала о том, почему же не станет крестить Платона и что стало этому причиной.