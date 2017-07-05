Максим Галкин молодёжной причёской восхитил поклонников

Максим Галкин старается хорошо выглядеть, ведь за его внешним видом следят толпы людей. На этот раз юморист удивил поклонников новой молодёжной причёской.

Галкин часто перевоплощается в образы других знаменитостей, но метаморфозы с его собственной внешностью не проходят незамеченными. Юморист в недавнем времени решил сделать мелирование волос, добавив несколько светлых прядей к его натуральному цвету – тёмно-русому. Нельзя не заметить, что стилисты постарались на славу – Максим хорошеет с каждым днём все больше и больше.

На новом фото в официальном Instagram-аккаунте Максим выглядит молодо и свежо. Вернуть его внешность на десять лет назад помогла необычная чёлка артиста. Восхищённые поклонники засыпали Галкина комплементами, однако не все остались довольными преображениями шоумена. Многим не понравилось, что Галкин изо всех сил пытается молодиться за счёт трендов.