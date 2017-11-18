"Остров будет греметь!": Марина Африкантова сыграет свадьбу на Сейшелах

Она объявила о помолвке со звездой реалити-шоу "Дом-2" и подготовке к знатной церемонии. Такая публикация появилась на странице девушки в Instagram.

Марина Африкантова пишет, что накануне её любимый Роман Капакла сделал ей неожиданное предложение "руки и сердца". По словам участницы, сперва она приняла торжественную речь жениха за попытку разорвать отношения. Запись памятного события знаменитость предлагает посмотреть в последнем выпуске шоу.

Счастливая Марина Африкантова и её будущий муж сыграют свадьбу на Сейшелах. Она уже начала подготовку к бракосочетанию и предупредила, что будет держать своих поклонников "в курсе всех дел" и просить советов по организации. "Остров будет греметь!" - заявила Марина, указав на масштабные планы. Она уже опубликовала фотоотчет о том, как выбирает свадебное платье.



