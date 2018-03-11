53-летняя Жанна Эппле похвасталась «молодым» овалом лица после пластики

Для преображения лица, артистка вместе с косметологами проанализировала снимки, сделанные ранее. После этого, Жанне Эппле сделали косметическую процедуру с использованием гиалуроновых филлеров, «мини-пластика» длилась всего 30-40 минут.

Оказалось, что подтянуть овал лица и выглядеть моложе можно и без хирургического вмешательства. Жанна Эппле решилась на пластику, однако наркоз и долгая реабилитация ей не понадобились. В своем Instagram звезда показала результат работы косметологов и рассказала, что результатом она довольна.

Жанна Эппле рассказала, что процедура ей понравилась. Артистка, как отметили пользователи, теперь может похвастаться «молодой» внешностью, хотя и раньше выглядела весьма привлекательно. Поклонники оценили изменения Эппле, пожелав ей оставаться красивой как можно дольше. Конечно, нашлись и те, кто упрекнул артистку в рекламе, но в защиту звезды другие отметили, что такие публикации, пусть и рекламные, им нравятся.